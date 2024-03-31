Liverpool'a yaradı... Manchester City ile Arsenal yenişemedi!

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Arsenal ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:28
Liverpool'a yaradı... Manchester City ile Arsenal yenişemedi!
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Premier Lig'in 29. hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

LİDER LİVERPOOL 

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 65'e, Manchester City ise 64'e yükselterek lider Liverpool'u takibini sürdürdü. 

Ligin bir sonraki maçında Manchester City, evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Arsenal ise evinde Luton Town'u konuk edecek.


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