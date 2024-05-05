Brighton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brighton, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
BRİGHTON - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
BRİGHTON - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.
Brighton ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Bournemouth'a 3-0 mağlup olmuştu.
Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Chelsea ile 2-2 berabere kalmıştı.
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