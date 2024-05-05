Brighton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 12:58
Brighton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

BRİGHTON - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

BRİGHTON - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Brighton ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Bournemouth'a 3-0 mağlup olmuştu.

Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Chelsea ile 2-2 berabere kalmıştı.


brighton haberleri Aston Villa haberleri Nicolo Zaniolo haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray maçı öncesi Fatih Karagümrük'e kötü haber!

Galatasaray maçı öncesi Fatih Karagümrük'e kötü haber!
Galatasaray Ekmas'a yenilen TOFAŞ, son şansını da kaybetti

Galatasaray Ekmas'a yenilen TOFAŞ, son şansını da kaybetti
Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak için sahaya çıkıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak için sahaya çıkıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Maça çıkmayız' açıklaması yapılmıştı: Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi!

'Maça çıkmayız' açıklaması yapılmıştı: Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi!
Survivor All Star’da büyük yüzleşme! ‘Bir hafta daha kalabilmek için…’

Survivor All Star’da büyük yüzleşme! ‘Bir hafta daha kalabilmek için…’
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: 'İyi ki de gitmişim'

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: 'İyi ki de gitmişim'
Ankara’da işletmelere yönelik vergi denetimi yapıldı

Ankara’da işletmelere yönelik vergi denetimi yapıldı
Ev almak isteyenler dikkat! İşte banka banka konut kredisi faizleri

Ev almak isteyenler dikkat! İşte banka banka konut kredisi faizleri
Yüksek hızlı tren seferleri başladı… İstanbul-Sivas arası artık 7 saat 18 dakika

Yüksek hızlı tren seferleri başladı… İstanbul-Sivas arası artık 7 saat 18 dakika
Tarkan belediyelere seslendi: 'Sokak hayvanlarını öldürmek çözüm değil'

Tarkan belediyelere seslendi: 'Sokak hayvanlarını öldürmek çözüm değil'
Icardi ile şarkı söylemişti! Simge Sağın’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Icardi ile şarkı söylemişti! Simge Sağın’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler