Brighton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05.05.2024 - 12:58

Güncelleme: 05.05.2024 - 12:58

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

BRİGHTON - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.



BRİGHTON - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Brighton ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Bournemouth'a 3-0 mağlup olmuştu.

Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Chelsea ile 2-2 berabere kalmıştı.