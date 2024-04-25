Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
BRİGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BRİGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Luton Town'u 5-1 mağlup etmişti.
Brighton ise Burnley deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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