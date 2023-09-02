Brighton, Newcastle'a acımadı!

Yayınlanma: 02.09.2023 - 23:53

Güncelleme: 02.09.2023 - 23:53

Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Newcastle United ile karşılaştı.

Community Stadium'da oynanan maçı Brighton 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 27, 65 ve 70. dakikalarda Evan Ferguson kaydetti. Newcastle'ın tek golü Callum Wilson'dan geldi.

De Zerbi'nin öğrencileri oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan topladı. Newcastle ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Manchester United ile karşılaşacak. Newcastle ise Brentford'u ağırlayacak.