Brighton, Newcastle'a acımadı!
Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.
Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Newcastle United ile karşılaştı.
Community Stadium'da oynanan maçı Brighton 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 27, 65 ve 70. dakikalarda Evan Ferguson kaydetti. Newcastle'ın tek golü Callum Wilson'dan geldi.
De Zerbi'nin öğrencileri oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan topladı. Newcastle ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Manchester United ile karşılaşacak. Newcastle ise Brentford'u ağırlayacak.
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