Brighton seriye bağladı: Bournemouth da engel olamadı!

Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

Brighton seriye bağladı: Bournemouth da engel olamadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:15

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brighton ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

American Express Stadyumu'nda Brighton, Bournemouth 2-1'lik skorla mağlup etti.

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Brighton'ın golleri Joao Pedro ve Danny Welbeck'ten gelirken Bournemouth'un tek golünü ise Justin Kluivert attı.

Bu sonuçla birlikte Brighton, 7-0'lık Nottingham Forest mağlubiyetinden sonra 3 maç üst üste galip geldi.


Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #Bournemouth

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