Brighton seriye bağladı: Bournemouth da engel olamadı!
Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brighton ile Bournemouth karşı karşıya geldi.
American Express Stadyumu'nda Brighton, Bournemouth 2-1'lik skorla mağlup etti.
3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Brighton'ın golleri Joao Pedro ve Danny Welbeck'ten gelirken Bournemouth'un tek golünü ise Justin Kluivert attı.
Bu sonuçla birlikte Brighton, 7-0'lık Nottingham Forest mağlubiyetinden sonra 3 maç üst üste galip geldi.
Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #Bournemouth
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