Spor hukukçuları yanıtladı: Jose Mourinho'nun cezası ne olacak?

Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:41

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:41

Süper Lig'de 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Jose Mourinho basın toplantısında bir pozisyon sonrası Galatasaray kulübesini işaret ederek "Maymun gibi zıplıyorlardı" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray Kulübü bu sözlerin ardından bir açıklama yaparak Jose Mourinho'nun ifadelerinin "ırkçılık" olduğunu belirtmiş, UEFA ve FIFA'ya şikayetçi olacaklarını bildirmişlerdi. Spor hukukçuları Mourinho'nun sözleri nedeniyle alabileceği cezaları Hürriyet'e açıkladı.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU OLMAYABİLİR AMA..."

Spor Hukukçusu Av. Hüseyin Karaahmetoğlu, "Bu sözler ‘çita gibi koşuyor’, ‘aslan gibi parçalıyor’ gibi bir benzetme. Asla ırkçı değil ancak etik olmayan bir açıklama. Daha önce bir kulüp başkanının siyahi futbolcusuna ‘yamyam’ demesi ırkçılık olarak kabul görmedi. Ülkemizde ırkçılık davranışı ve söylemi yok. Mourinho’nun sözünü ırkçılık olarak yorumlamak yasaya ve disiplin talimatına aykırıdır" dedi.

İnsan Hakları Hukuku Uzmanı Orhan Kemal Cengiz de "Mourinho’nun bir diğer takımın taraftarlarına karşı kaba ve rahatsız edici ibareler kullanması etik açıdan ve spor ahlakı bakımından doğru olmayabilir Ama burada ceza hukuku anlamında yaptırımla karşılaşabilecek bir durum ve ırkçılık olduğunu düşünmüyorum. Ceza davası yerine hukuk davasına konu edilmeli. Zorlama bir yorumla TCK 125’teki hakaret suçundan soruşturulabilir" diye konuştu.

"CEZANIN ADİL OLMASI GEREKİR"

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör de, "Mourinho’nun ifadeleri her ne kadar sert ve dikkat çekici olsa da bağlamından koparılmadığı sürece yalnızca bir maçın ardından verilen duygusal bir tepki olarak değerlendirilmeli ve herhangi bir suça vücut verdiği düşünülmemelidir. Bu tür açıklamalar genellikle o anın sıcağında söylenir ve uzun vadeli bir anlam taşımaz" ifadelerini kullandı.

CAS ve Euroleague Tahkim Yargıcı Av. Emin O¨zkurt ise, "Jose Mourinho’nun ‘ifadelerini detaylı incelediğimizde ırkçılık hukuken zorlama bir yorum olur. Elbette bu benzetme de yerinde değildir, kabul edilemez ve cezalandırılmayı gerektirir fakat uygulanması gereken cezanın da ölçülü ve adil olması gerekir. Hukuki değerlendirmem, ifadenin ırkçılık ile alakalı Disiplin Talimatı’nın 42. Maddesi yerine “Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Tehdit ve Tükürme” başlıklı 41. madde kapsamında değerlendirileceği yönündedir. Jose Mourinho’ya ırkçılıktan değil hakaretten üç maç ceza verilmesi kuvvetli ihtimaldir" ifadelerini kullandı.

"UEFA VE FIFA'NIN DAHLİNİ GEREKTİRMİYOR"

Özkurt sözlerini, "Galatasaray Kulübü’nün de Mourinho’ya karşı ırkçılık sebebiyle şikayet hakkı yoktur. Galatasaray’ın konuyu yurtdışına taşıması da hukuken mümkün değildir ve UEFA veya FIFA’nın dahlini gerektiren bir boyutu yoktur. Bu tür olaylarda en önemli görev TFF ve kurullarına düşmekte" diyerek noktaladı.