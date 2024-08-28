Brighton'da Ferdi için açıklama! 'Artık bize emanet'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 18:56

Güncelleme: 28.08.2024 - 18:56

Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan, şu an ise Brighton'da teknik direktör Fabian Hürzeler'in ekibinde olan Marco Knoop, Ferdi Kadıoğlu transferi için konuştu.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Knoop, "Ferdi artık bize emanet, ona burada çok iyi bakacağız. Ferdi'yi Fenerbahçe döneminden beri çok seviyor ve beğeniyorum. Buraya geldiğinde de kendisine çok sıcak bir karşılama yaptık. Fenerbahçe taraftarı merak hiç etmesin. Brighton'a katıldığı için çok mutluyuz. İnanılmaz istatistiklerle buraya geldi. Uzun süredir onu takip ediyoruz. Takımımıza da çok büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

FERDİ TRANSFERİNİN ŞARTLARI

Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a 30 milyon avro bonservis ücretiyle transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir."

Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, transfer bedeline ilaveten futbolcunun performansına bağlı olarak Brighton tarafından azami 5 milyon avro bonus bedeli ödeneceğini, futbolcunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transferi durumunda ise Brighton'ın elde edeceği transfer bedelinden yüzde 10'luk payı Fenerbahçe'ye ödeyeceğini de belirtti.