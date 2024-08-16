Brighton’ın teklifini kabul eden milli futbolcu, F.Bahçe’nin onayını bekliyor

Yayınlanma: 16.08.2024 - 05:36

Güncelleme: 16.08.2024 - 05:36

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığı artık çok yakın... İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’ın uzun süredir istediği milli futbolcunun transferinde artık son aşamaya gelindi. Bu konuda sıcak gelişmeler yaşandı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi ve menajeriyle görüştü. Koç’un, 2026’ya kadar sözleşmesi olan Kadıoğlu’na yıllık ücretinin bir hayli arttığı yeni kontrat önerdiği öğrenildi. Şu anda F.Bahçe ile Brighton’ın Ferdi’ye yaptığı yıllık ücret teklifinin aynı seviyelerde olduğu kaydedildi. Ancak Kadıoğlu, kariyerine Premier Lig’de devam etmek isterken, menajeri bu talebi F.Bahçe yönetimine iletti. 24 yaşındaki oyuncu, Brighton’ın yaptığı teklifi kabul etmiş durumda. Sarı-Lacivertli kulüp ise İngiliz ekibinin yaptığı bonuslarla birlikte 35 milyon Avro’luk bonservis teklifinin artırılması yönündeki kararını Brighton’a aktardı. Brighton’dan gelecek yanıta göre F.Bahçe yönetimi, Ferdi’yle ilgili kararını verecek. Milli futbolcu ise sağlık kontrolü için iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Lille maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Ferdi, F.Bahçe’nin dünkü antrenmanında bireysel olarak çalıştı.

OOSTERWOLDE’YE TAKİP

İngiltere Premier Ligi’nden iki takım Jayden Oosterwoolde’nin temsilcisiyle temasa geçti ve oyuncunun durumunu sordu. Öte yandan F.Bahçe’nin kadroda düşünmediği Crespo, Sarı-Lacivertli yönetimle görüşecek. Crespo ile Başakşehir ilgileniyor.