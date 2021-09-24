Brooque Williams 37 sayı attı

Bellona Kayseri Basketbol’un kaybettiği ACS Sepsi, karşılaşmasında en skorer oyuncusu 37 sayı ile Brooque Williams oldu.

İHA
24 Eylül 2021 Cuma, 10:15
Brooque Williams 37 sayı attı
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Bellona Kayseri Basketbol’un kaybettiği ACS Sepsi, karşılaşmasında en skorer oyuncusu 37 sayı ile Brooque Williams oldu.
FIBA Euro League Women ön eleme ikinci maçında Bellona Kayseri Basketbol Romanya ekibi ACS Sepsi takımına 1 sayı farkla mağlup oldu. Rakibi karşısında sahadan 79-78’lik mağlubiyet ayrılan sarı kırmızılı takımda 37 sayı üreten Amerikalı oyuncusu Brooque Williams oldu. Takımın en skorer ismi olan Amerikalı oyuncuyu 17 sayı ile Egle Swentorait ve 12 sayı ile Farhiya Abdi takip etti.


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