Brüksel'i kana bulamıştı: İki taraftarı katleden cani 'etkisiz hale' getirildi

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:14

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:19

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki İsveçli'yi rastgele açılan ateşle öldüren katil zanlısı Abdesalem Lassoued'in etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yerel televizyon kanalı BFM TV'ye konuşan Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, kenti kana bulayan caninin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir kafede etkisiz hale getirilen zanlının yanında pazartesi akşamı gerçekleşen saldırıda kullanılan silahın aynısının bulunduğunu belirtti.

İSVEÇ TARAFTARLARI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.

Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

Saldırının Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede olduğu aktarıldı