'Benekli Ayhan' lakaplı Ayhan Koç'a sokak ortasında saldırı! Bayılana kadar dayak yedi

Yayınlanma: 17.10.2023 - 08:52

Güncelleme: 17.10.2023 - 08:54

Ankaragücü tribünlerinin tanınan siması olan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da sokak ortasında feci şekilde darp edildi.

Kavganın sebebi tam olarak bilinmezken, Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomenini darp eden iki kişinin, saldırı anında "Kadınlara uyuşturucu içirmek ne demek" ifadelerini kullanması, yaşanan tartışmanın uyuşturucu madde kullanımından kaynaklandığı iddialarına neden oldu.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER

Kavgaya dahil olan iki kadının saldırganları sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülere yansırken, iki kişi tarafından darp edilen Ayhan Koç saldırı sonrası baygınlık geçirdi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: KAYIP İHBARINDA BULUNDUK

Ayhan Koç ailesinin avukatını olduğunu belirten Şahin Polat, Koç'a 24 saattir ulaşamadıklarını ve kayıp ihbarında bulunduklarını söyledi.

Avukat Şahin Polat, şunları kaydetti:

"Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk. Bilgisi olan +905050157258 numaralı telefondan bize ulaşabilirler.

Koç'u olaydan sonra gören kardeşimiz ile konuştuk doğruladık, hayati tehlikesi olmadığı kanaatindeyiz, hastane kaydı yok. Emniyet araştırma yapıyor şu an. Umarım kısa zamanda ulaşırız."