Bruma'nın menajerinden transfer yanıtı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:20

Güncelleme: 12.05.2023 - 13:20

Fenerbahçe'de sezonun en tartışmalı transferi Bruma oldu.

PSV'den kiralanan Portekizli kanat oyuncusu, sezonun ilk yarısında TFF'ye bildirilen listeye alınmadı. Ocak ayında bonservisi için 4 milyon 250 bin Euro ödenen Bruma, Braga'ya kiralandı.

"KADERİ KENDİ ELİNDE DEĞİL"

28 yaşındaki futbolcu, yeni takımındaki performansıyla büyük beğeni topladı.

Braga'nın, anlaşma gereği satın alma opsiyonu olduğu öne sürülmüştü. Ancak Bruma'nın menajeri Catio Balde, Record'a verdiği röportajda, "Bruma'nın transferle ilgili kaderi kendi ellerinde değil. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmaya göre oyuncum, sezon sonunda İstanbul'a dönmek zorunda" ifadelerini kullandı.