Bruma'nın menajerinden transfer yanıtı

Portekiz Ligi ekibi Braga'nın Fenerbahçe'den kiraladığı futbolcu Bruma'nın geleceği merak konusu oldu. Portekizli futbolcunun menajeri, Bruma'nın kaderinin kendi elinde olmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:20
Bruma'nın menajerinden transfer yanıtı
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Fenerbahçe'de sezonun en tartışmalı transferi Bruma oldu.

PSV'den kiralanan Portekizli kanat oyuncusu, sezonun ilk yarısında TFF'ye bildirilen listeye alınmadı. Ocak ayında bonservisi için 4 milyon 250 bin Euro ödenen Bruma, Braga'ya kiralandı.

"KADERİ KENDİ ELİNDE DEĞİL"

28 yaşındaki futbolcu, yeni takımındaki performansıyla büyük beğeni topladı.

Braga'nın, anlaşma gereği satın alma opsiyonu olduğu öne sürülmüştü. Ancak Bruma'nın menajeri Catio Balde, Record'a verdiği röportajda, "Bruma'nın transferle ilgili kaderi kendi ellerinde değil. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmaya göre oyuncum, sezon sonunda İstanbul'a dönmek zorunda" ifadelerini kullandı. 


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