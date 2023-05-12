Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan İrfan Can Eğribayat kararı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ın takımdaki geleceği için Başkan Ali Koç ile görüştü.
Fenerbahçe’de Altay Bayındır sakatlanana kadar Göztepe’den kiralanan kaleci İrfan Can Eğribayat çok az süre aldı. Genç file bekçisi, kaleyi devralmasından bu yana başarılı bir grafik çizdi.
Sarı-lacivertli teknik heyetin, İrfan Can’ın performansından memnun kalması üzerine Jorge Jesus, başkan Ali Koç’a “Ne yapıp edin, İrfan’ın bonservisini alın” dedi. Hemen harekete geçen Koç, Göztepeli yöneticilerle görüşmelere başladı.
İrfan Can Eğribayat
MAÇ BAŞINA 1.4 GOL YEDİ
İrfan’ın 1.2 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. İrfan Can Eğribayat, bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 2.6 kurtarış yaptı.
Fenerbahçe bu süreçte 7 kez topu ağlarında görürken, Eğribayat maç başına 1.4 gol yedi.
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