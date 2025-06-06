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Bruno Fernandes'ten Al Hilal itirafı: 'Gitmek isteseydim...'

Bruno Fernandes'ten Al Hilal itirafı: 'Gitmek isteseydim...'

6.06.2025 18:24:00
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Cumhuriyet Spor
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Bruno Fernandes'ten Al Hilal itirafı: 'Gitmek isteseydim...'

Manchester United'ın Portekizli oyuncusu Bruno Fernandes, Al Hilal'den aldığı teklifi neden reddettiğini açıkladı.

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, Al Hilal'in kendisine yaptığı teklifle ilgili konuştu.

Portekizli futbolcu, Al Hilal'in teklifiyle ilgili, "Bir fırsat vardı. Başkan beni aradı ve oraya gitmek isteyip istemediğimi sordu. Amorim ile konuştum ve gitmemi istemedi. Manchester United da beni satmak istemedi. Paraya ihtiyaçları yok. Gitmek isteseydim buna izin verirlerdi" dedi.

100 MİLYON EURO'YA RET

Al Hilal, 30 yaşındaki futbolcuya 4 yıllık sözleşme ve yıllık 25 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu ifade ediliyordu. Bruno Fernandes ise Suudi Arabistan ekibinin bu teklifini kabul etmediği kaydedildi.

Geride kalan sezonu 57 maçta 19 gol, 19 asistle tamamlayan Bruno Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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