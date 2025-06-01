Manchester United, Matheus Cunha'yı kadrosuna kattı!

Manchester United, Wolves'ta forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Matheus Cunha'nın transferini açıkladı.

74.1 MİLYON EURO BONSERVİS

Yıldız futbolcunun transferi 74.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşti.

PERFORMANSI

Premier Lig'de 33 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 15 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Kariyerine Coritiba altyapısında başlayan Brezilyalı golcü, 2017 senesinde ülkesinden ayrılarak İsviçre kulübü Sion'un yolunu tuttu. Sion'da geçirdiği tek sezonda 32 maçta 10 gol, 8 asistlik performansıyla Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in dikkatini çekti. 2018 senesinde bu performansı sayesinde Leipzig'e 15 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Leipzig'de geçirdiği 2 sezonda istikrarlı bir performans sergileyemeyen yıldız futbolcu, 52 maçta sadece 11 gole katkı sağlamayı başardı. 2019/2020 sezonunun devre arasında Herta Berlin'e 18 milyon Euro karşılığında transfer olan sambacı, burda geçirdiği 1.5 senelik macerasında 40 maçta 23 gole doğrudan etki etti ve yeniden kendini vitrine soktu.

2021 yaz transfer döneminde kariyerinde bir büyük sıçrama daha yaşayan futbolcu, 35 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. Ancak İspanyol ekibinde çok fazla süre bulamadı ve Premier Lig ekiplerinden Wolves'un yolunu tuttu.

Wolves'da geçirdiği başarılı kiralık dönemin ardından 2023/24 sezonunun yaz transfer döneminde 50 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibine kalıcı olarak katıldı. Wolves'un vazgeçilmez oyuncusu oldu ve 92 maçta 33 gol, 15 asist ile takımının ligde kalmasında önemli rol oynadı.

Bu sezon gösterdiği büyük sıçrama ile ise İngiliz devi Manchester United'a transferini gerçekleştirdi.



