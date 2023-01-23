Bruno Peres: 'Yarışta olduğumuzu gösterdik'
Trabzonspor forması giyen Bruno Peres, İstanbulspor maçının ardından, "Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yarışta olduğumuzu gösterebildiğimizi düşünüyorum" dedi.
Trabzonsporlu Bruno Peres, 4-0 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Maçta iyi bir mücadele ortaya koyduklarını aktaran Peres, "Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yarışta olduğumuzu gösterebildiğimizi düşünüyorum. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyabildik ama daha fazla fırsatlar üretebilirdik. İkinci yarının başlamasıyla kazandığımız fırsatları gole çevirerek farklı bir galibiyet elde ettik. Bizim adımıza 3 puan alabilmek çok önemliydi." diye konuştu.
Peres, sakatlığının ardından forma şansı bulmasını ise "6 aylık uzun bir süreç oldu benim adıma. Tedavi olduğunuz her sürede daha zor hissediyorsunuz. Bütün yaptığım çalışmalar, bıraktığım yerden iyi devam edebilmek üzerineydi." şeklinde değerlendirdi.
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