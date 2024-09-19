Buğra Banaz önce ikinci ardından birinci oldu!
Buğra Banaz - Gürol Onur Ahıskalı ikilisi, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Eskişehir'de koşulan 5. ayağında Kerem Kazaz'ın ceza alması sonucu birinci oldu.
Eskişehir Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı Eskişehir Rallisi’nde zorlu mücadeleyi ikinci sırada bitiren Buğra Banaz – Gürol Onur Ahıskalı ikilisi, finişten 3 saat sonra birinci ilan edildi.
KEREM KAZAZ CEZA ALDI
59 ekibin mücadele ettiği Eskişehir Rallisi’ni ilk sırada tamamlayan Kerem Kazaz’ın son etapta fodepar (erken çıkış) yaptığı anlaşılınca genç pilota 10 saniye zaman cezası verildi. Ralliyi, 2,5 yıl aranın ardından yeniden parkurlara dönüp yarışmaya başayan Buğra Banaz’ın 8.8 saniye önünde tamamlayan Kerem Kazaz 10 saniye zaman ceza alınca da ikinci sıraya geriledi ve Buğra Banaz 1.2 saniye farkla yarışı kazanan isim oldu.
4 ETAPTA EN İYİ ZAMAN
Skoda Motorsport tarafından özel olarak üretilen, 4 tekerlekten çekişli ve 290 beygir gücünde Skoda Fabia Rally2 Evo ile yarışan Eti pilotu Banaz – Ahıskalı ikilisi aynı zamanda yarışın 4 özel etabında da en iyi zamanı kaydetti
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