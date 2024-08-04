WRC Finlandiya Rallisi'nde zafer Sebastien Ogier'in oldu!

Sebastien Ogier, Finlandiya'da koşulan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 9. etabını lider tamamladı.

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Yayınlanma: 04.08.2024 - 18:43
WRC Finlandiya Rallisi'nde zafer Sebastien Ogier'in oldu!
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 9. ayağı Finlandiya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fransız pilot Sebastien Ogier kazandı.

Finlandiya'da düzenlenen 20 etaplık mücadeleyi 2 saat 25 dakika 41.9 saniyede tamamlayan Ogier, bu sezon 3, kariyerinin 61. ralli zaferini elde etti.

NEUVİLLE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Hyundai Shell Mobis ekibinden Belçikalı Thierry Neuville, liderin 40.1 saniye gerisinde ikinci, M-Sport Ford takımından Fransız Adrien Fourmaux ise Ogier'nin 1 dakika 14.1 saniye arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Pilotlar klasmanında Neuville, 168 puanla zirvedeki yerini korudu. Belçikalı sürücüyü, 141 puanla Ogier ve 137 puanla Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis) izledi.

WRC'nin 10. ayağı, 5-8 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek.


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