TFF Millî Takımlar Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları'nın kim olduğu ve neden adliyeye sevk edildiği araştırılıyor. Peki, Buğra Cem İmamoğlulları kimdir? Buğra Cem İmamoğlulları tutuklandı mı? İşte ayrıntılar...

BUĞRA CEM İMAMOĞULLARI KİMDİR?

Buğra Cem İmamoğulları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü olarak görev yaptı.

BUĞRA CEM İMAMOĞULLARI TUTUKLANDI MI?

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur dahil 26 kişi cuma günü gözaltına alınmıştı.

Galatasaray eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve futbolcuların da aralarında bulunduğu şüpheliler Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.