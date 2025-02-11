Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Şubat günü maç programı...
11 Şubat Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 11 Şubat maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 11 Şubat Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu
20:45 Brest - PSG
23:00 Juventus - PSV
23:00 Man. City - Real Madrid
23:00 Sporting CP - B. Dortmund
TFF 1. Lig
17:00 Çorum FK - Yeni Malatyaspor
20:00 Manisa FK - Kocaelispor
İngiltere FA Cup - 4. Tur
23:00 Exeter City - Not. Forest
AFC Şampiyonlar Ligi - Doğu Grubu
11:00 C. Mariners - Johor Darul
13:00 Pohang S. - Kawasaki F.
13:00 Vissel Kobe - Shanghai Port
15:00 S. Taishan - Gwangju
AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Son 16 Turu
17:00 Khalidiya - TS Tabriz
19:00 Hussein - Sharjah
İngiltere Championship
22:45 Coventry - QPR
22:45 Derby County - Oxford Utd
22:45 Portsmouth - Cardiff
22:45 Watford - Leeds United
23:00 Norwich - Preston
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