Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Şubat günü maç programı...

11 Şubat Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 11 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Şubat günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:50

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 11 Şubat Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu

20:45 Brest - PSG

23:00 Juventus - PSV

23:00 Man. City - Real Madrid

23:00 Sporting CP - B. Dortmund

TFF 1. Lig

17:00 Çorum FK - Yeni Malatyaspor

20:00 Manisa FK - Kocaelispor

İngiltere FA Cup - 4. Tur

23:00 Exeter City - Not. Forest

AFC Şampiyonlar Ligi - Doğu Grubu

11:00 C. Mariners - Johor Darul

13:00 Pohang S. - Kawasaki F.

13:00 Vissel Kobe - Shanghai Port

15:00 S. Taishan - Gwangju

AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Son 16 Turu

17:00 Khalidiya - TS Tabriz

19:00 Hussein - Sharjah

İngiltere Championship

22:45 Coventry - QPR

22:45 Derby County - Oxford Utd

22:45 Portsmouth - Cardiff

22:45 Watford - Leeds United

23:00 Norwich - Preston


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #real madrid #Manchester City #canlı

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