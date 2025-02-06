Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yıktı!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de konuk ettiği Real Madrid'i 78-67 mağlup etti.
Basketbolda THY EuroLeague'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 78-67 kazandı.
Etiketler: #fenerbahçe beko #real madrid #thy euroleague
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