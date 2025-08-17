Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Ağustos günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 17 Ağustos Pazar günü maç programı:
Türkiye Süper Lig
19:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
19:00 Konyaspor - Gaziantep FK
21:30 Başakşehir - Kayserispor
21:30 Beşiktaş - Eyüpspor
TFF 1. Lig
19:00 Sivasspor - Bodrum FK
19:00 Vanspor FK - Esenler Erokspor
21:30 Manisa FK - Hatayspor
21:30 Sakaryaspor - Iğdır FK
İngiltere Premier Lig
16:00 Chelsea - Crystal Palace
16:00 Not. Forest - Brentford
18:30 Man. United - Arsenal
İspanya La Liga
18:00 Celta Vigo - Getafe
20:30 Ath. Bilbao - Sevilla
22:30 Espanyol - Atl. Madrid
Fransa Ligue 1
16:00 Brest - Lille
18:15 AJ Auxerre - Lorient
18:15 Angers - Paris FC
18:15 Metz - Strasbourg
21:45 Nantes - PSG
Almanya Kupası - 1. Tur
14:00 Engers - E. Frankfurt
14:00 Viktoria Köln - Paderborn
16:30 Atlas - M'gladbach
16:30 BW Lohne - Greuther Fürth
16:30 J. Regensburg - Köln
16:30 Lok Leipzig - Schalke 04
16:30 RSV Eintracht - Kaiserslautern
16:30 FC Meuselwitz - Karlsruher
19:00 Hallescher - Augsburg
19:00 Homburg - Holstein Kiel
19:00 Ulm - Elversberg
İtalya Kupası - 1. Tur
19:00 Monza - Frosinone
19:30 Parma - Pescara
21:45 Cesena - Pisa
22:15 Milan - Bari
Hollanda Eredivisie
13:15 Go Ahead - Ajax
15:30 S. Rotterdam - Utrecht
15:30 Twente - PSV
17:45 Volendam - AZ Alkmaar
21:00 NAC Breda - F. Sittard