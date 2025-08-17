Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Ağustos günü maç programı...

17.08.2025 10:10:00
17 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 17 Ağustos maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 17 Ağustos Pazar günü maç programı:

Türkiye Süper Lig

19:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

19:00 Konyaspor - Gaziantep FK

21:30 Başakşehir - Kayserispor

21:30 Beşiktaş - Eyüpspor

TFF 1. Lig

19:00 Sivasspor - Bodrum FK

19:00 Vanspor FK - Esenler Erokspor

21:30 Manisa FK - Hatayspor

21:30 Sakaryaspor - Iğdır FK

İngiltere Premier Lig

16:00 Chelsea - Crystal Palace

16:00 Not. Forest - Brentford

18:30 Man. United - Arsenal

İspanya La Liga

18:00 Celta Vigo - Getafe

20:30 Ath. Bilbao - Sevilla

22:30 Espanyol - Atl. Madrid

Fransa Ligue 1

16:00 Brest - Lille

18:15 AJ Auxerre - Lorient

18:15 Angers - Paris FC

18:15 Metz - Strasbourg

21:45 Nantes - PSG

Almanya Kupası - 1. Tur

14:00 Engers - E. Frankfurt

14:00 Viktoria Köln - Paderborn

16:30 Atlas - M'gladbach

16:30 BW Lohne - Greuther Fürth

16:30 J. Regensburg - Köln

16:30 Lok Leipzig - Schalke 04

16:30 RSV Eintracht - Kaiserslautern

16:30 FC Meuselwitz - Karlsruher

19:00 Hallescher - Augsburg

19:00 Homburg - Holstein Kiel

19:00 Ulm - Elversberg

İtalya Kupası - 1. Tur

19:00 Monza - Frosinone

19:30 Parma - Pescara

21:45 Cesena - Pisa

22:15 Milan - Bari

Hollanda Eredivisie

13:15 Go Ahead - Ajax

15:30 S. Rotterdam - Utrecht

15:30 Twente - PSV

17:45 Volendam - AZ Alkmaar

21:00 NAC Breda - F. Sittard

