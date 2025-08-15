Beşiktaş'tan KAP açıklaması

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve Wilfred Ndidi gibi transferleri bitirdi.
Siyah-beyazlılar, transferlerin ekonomisini oluşturmak adına mali olarak da gerekli adımları atıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN DEV SERMAYE ARTIRIMI HAMLESİ
Beşiktaş, 21,8 milyar TL'lik sermaye artırımı planını KAP'a bildirdi.
PAY SAHİPLERİNİN ONAYINA SUNULDU
Beşiktaş, 21 milyar 800 milyon TL'ye ulaşacak sermaye artırımına ilişkin kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu artırımın pay sahiplerinin onayına sunulduğunu belirtti.
MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR
Yapılacak sermaye artırımıyla kulübün mali yapısının güçlendirilmesi ve borç yükünün azaltılması hedefleniyor. Beşiktaş yönetimi, bu hamlenin finansal sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.