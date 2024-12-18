Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Aralık Çarşamba günü maç programı...

Türkiye Kupası’nda beşinci eleme turu karşılaşmaları devam ediyor. Grup aşamasına kalmak isteyen takımlar tek maç üzerinden karşı karşıya geliyor. Süper Lig’de mücadele eden Sivasspor, Antalyaspor, Bodrumspor gibi takımlar sahaya çıkacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Aralık Çarşamba günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:36

18 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivasspor, Keçiörengücü’ne konuk olurken Antalyaspor ise Muşspor deplasmanında galibiyet arayacak.

İşte 18 Aralık Çarşamba günü maç programı:

13:00 Keçiörengücü - Sivasspor

13:00 Muşspor - Antalyaspor

13:00 Kastamonuspor - Bodrumspor1

13:00 Boluspor - 1461 Trabzon

13:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

13:00 Çorluspor - Kocelispor

15:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

15:30 Erzurumspor - Sakaryaspor

18:00 Menemenspor - Ankaragücü

20:30 Gaziantep FK - 52 Orduspor

FRANSA LİGUE 1

23:00 Monaco - PSG

İSPANYA LA LİGA

23:30 Espanyol - Valencia

23:30 Villarreal - Rayo Vallecano

İTALYA KUPASI

20:30 Atalanta - Cesena

23:00 Roma - Sampdoria


Etiketler: #Türkiye Kupası #la liga #Fransa Ligue 1

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