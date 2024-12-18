Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Aralık Çarşamba günü maç programı...
Türkiye Kupası’nda beşinci eleme turu karşılaşmaları devam ediyor. Grup aşamasına kalmak isteyen takımlar tek maç üzerinden karşı karşıya geliyor. Süper Lig’de mücadele eden Sivasspor, Antalyaspor, Bodrumspor gibi takımlar sahaya çıkacak.
18 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivasspor, Keçiörengücü’ne konuk olurken Antalyaspor ise Muşspor deplasmanında galibiyet arayacak.
İşte 18 Aralık Çarşamba günü maç programı:
13:00 Keçiörengücü - Sivasspor
13:00 Muşspor - Antalyaspor
13:00 Kastamonuspor - Bodrumspor1
13:00 Boluspor - 1461 Trabzon
13:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor
13:00 Çorluspor - Kocelispor
15:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
15:30 Erzurumspor - Sakaryaspor
18:00 Menemenspor - Ankaragücü
20:30 Gaziantep FK - 52 Orduspor
FRANSA LİGUE 1
23:00 Monaco - PSG
İSPANYA LA LİGA
23:30 Espanyol - Valencia
23:30 Villarreal - Rayo Vallecano
İTALYA KUPASI
20:30 Atalanta - Cesena
23:00 Roma - Sampdoria
Etiketler: #Türkiye Kupası #la liga #Fransa Ligue 1
Spor Haberleri
- Altay Bayındır'dan Manchester United kararı!
- Batshuayi'den Galatasaray - Trabzonspor maçı açıklaması!
- Taha Akgül kimdir?
- Roma'dan Dybala'ya sürpriz alternatif!
- Antalyaspor, Muş Spor'u penaltılarda geçti!
- Bodrum FK, Kastamonuspor'u rahat geçti!
- Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'dan adaylık başvurusu
- Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu!
- Real Madrid, Pachuca ile karşılaşacak
- Sivasspor sürprize izin vermedi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evlatlar dışarıda olamaz'
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Üç isme ihraç yolu
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- ‘Eski bakan istiyor, tahliye edin’
- ‘Bunun sonu tek başına iktidardır’
- 'Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını...'
- MHP'den 'Kürtçe' izni
- Trump övüyor mu? Yoksa...