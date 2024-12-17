Eyüpspor sahasında rahat turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Eyüpspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.
Eyüpspor'un galibiyet gollerini 27. dakikada Emre Mor, 34.,51, 62'de ikisi penaltıdan olmak üzere Gianni Bruno kaydetti. Etimesgut'un tek golü ise 44. dakikada Nihat Koç'tan geldi.
Eyüpspor bu galibiyetle beraber adını bir üst tura yazdırdı.
Spor Haberleri
- Brezilyalı efsane Ronaldo'dan adaylık açıklaması!
- Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!
- Eyüpspor sahasında rahat turladı!
- Premier Lig devinin yıldızına doping şoku!
- Paulo Dybala kimdir?
- Galatasaray'dan Fenerbahçe için hukuki işlem açıklaması!
- Sacha Boey'den Bayern Münih'e bir kötü haber daha!
- Süper Lig devleri Afrika'da yılın 11'inde!
- Metin Öztürk'ten Dybala sorusuna yanıt!
- İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
En Çok Okunan Haberler
-
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- İmamoğlu'ndan ilk 'bloke' açıklaması
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'emekli' açıklaması!
- Trump'tan Suriye ve Erdoğan açıklaması
- '4 kez makineden geçirdim, dördünde de...'
- Erdoğan&katil Esad
- Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme
- AKP’liler de rahatsız
- Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi!
- 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'