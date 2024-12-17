Eyüpspor sahasında rahat turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Eyüpspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Eyüpspor sahasında rahat turladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:59

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Eyüpspor'un galibiyet gollerini 27. dakikada Emre Mor, 34.,51, 62'de ikisi penaltıdan olmak üzere Gianni Bruno kaydetti. Etimesgut'un tek golü ise 44. dakikada Nihat Koç'tan geldi.

Eyüpspor bu galibiyetle beraber adını bir üst tura yazdırdı.


Etiketler: #eyüpspor #Etimesgut Belediyespor #ziraat türkiye kupası

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