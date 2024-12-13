Fenerbahçe maçı öncesi Eyüpspor'da sakatlık!
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Eyüpspor'da kaleci Berke Özer sakatlandı ve 45+1. dakikada yerini Birkan Tetik'e bıraktı.
ikas Eyüpspor kalecisi Berke Özer, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında takımının Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçı tamamlayamadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın 44. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendini yere bırakan Berke oyuna devam edemedi.
Eyüpspor'da sahayı sekerek terk eden Berke Özer'in yerine 45+1'de Birkan Tetik oyuna dahil oldu.
FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK Mİ?
24 yaşındaki kalecinin arka adalesinde bir sorun olduğu ve kopma şüphesinin bulunduğu belirtildi. Berke'nin durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek ve gelecek haftaki Eyüpspor - Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeceği belli olacak.
Etiketler: #eyüpspor #berke özer #fenerbahçe
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