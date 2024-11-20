Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Kasım günü maç programı...
20 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 20 Kasım maç programı...
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 20 Kasım Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar - Grup A
20:45 Wolfsburg (K) - Galatasaray (K)
23:00 Lyon (K) - Roma (K)
UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar - Grup B
20:45 Twente (K) - Real Madrid (K)
23:00 Chelsea (K) - Celtic FC (K)
Turkish Airlines EuroLeague
22:30 Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko
EuroLeague Kadınlar - 1. Tur
22:00 Zaragoza (K) - Fenerbahçe Opet (K)
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