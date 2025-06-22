Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Haziran günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 22 Haziran Pazar günü maç programı:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup G
19:00 Juventus - Wydad AC
04:00 Manchester City - Al Ain
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup H
22:00 Real Madrid - Pachuca
01:00 Salzburg - Al Hilal
VNL Milletler Ligi 2. Hafta
19:00 Türkiye - Brezilya
UEFA U21 Şampiyonası - Çeyrek Final
19:00 Danimarka U21 - Fransa U21
22:00 Almanya U21 - İtalya U21
İtalya Serie B - Küme Düşme - Final
21:30 Salernitana - Sampdoria