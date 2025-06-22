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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Haziran günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Haziran günü maç programı...

22.06.2025 11:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Haziran günü maç programı...

22 Haziran Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 22 Haziran maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 22 Haziran Pazar günü maç programı:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup G

19:00 Juventus - Wydad AC

04:00 Manchester City - Al Ain

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup H

22:00 Real Madrid - Pachuca

01:00 Salzburg - Al Hilal

VNL Milletler Ligi 2. Hafta

19:00 Türkiye - Brezilya

UEFA U21 Şampiyonası - Çeyrek Final

19:00 Danimarka U21 - Fransa U21

22:00 Almanya U21 - İtalya U21

İtalya Serie B - Küme Düşme - Final

21:30 Salernitana - Sampdoria

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