Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Mart günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 22 Mart Pazar günü maç programı:
Trendyol 1. Lig
13:00 Vanspor FK - Sarıyer
13:30 Hatayspor - Amed SK
16:00 Iğdır FK - Çorum FK
16:00 İstanbulspor - Bodrum FK
19:00 Esenler Erokspor - Erzurumspor FK
İngiltere Lig Kupası - Final
19:30 Arsenal - Man. City
İngiltere Premier Lig
15:00 Newcastle - Sunderland
17:15 Aston Villa - West Ham
17:15 Tottenham - Not. Forest
İspanya LaLiga
16:00 Barcelona - Rayo Vallecano
18:15 Celta Vigo - Alaves
20:30 Ath. Bilbao - Real Betis
23:00 Real Madrid - Atl. Madrid
İtalya Serie A
14:30 Como - Pisa
17:00 Atalanta - Hellas Verona
17:00 Bologna - Lazio
20:00 Roma - Lecce
22:45 Fiorentina - Inter
Fransa Ligue 1
17:00 Lyon - Monaco
19:15 Marsilya - Lille
19:15 Paris FC - Le Havre
19:15 Rennes - Metz
22:45 Nantes - Strasbourg
Almanya Bundesliga
17:30 Mainz - E. Frankfurt
19:30 St. Pauli - Freiburg
21:30 Augsburg - Stuttgart
Hollanda Eredivisie
14:15 NEC Nijmegen - Heerenveen
16:30 Feyenoord - Ajax
16:30 Utrecht - Go Ahead
18:45 Groningen - AZ Alkmaar
18:45 Telstar - PSV
Portekiz Premier Lig
18:30 Estoril - Rio Ave
21:00 Alverca - Sporting CP
23:30 Braga - Porto
Belçika Pro Lig
20:30 Anderlecht - Cercle Brugge
20:30 Club Brugge - Mechelen
20:30 Dender - KAA Gent
20:30 La Louviere - Genk
20:30 OH Leuven - Antwerp
20:30 St. Truidense - Union SG
20:30 Standard Liege - Westerlo
20:30 Zulte Waregem - Charleroi