22.03.2026 14:05:00
Cumhuriyet Spor
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Mart günü maç programı...

22 Mart Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 22 Mart maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 22 Mart Pazar günü maç programı:

Trendyol 1. Lig

13:00 Vanspor FK - Sarıyer

13:30 Hatayspor - Amed SK

16:00 Iğdır FK - Çorum FK

16:00 İstanbulspor - Bodrum FK

19:00 Esenler Erokspor - Erzurumspor FK

İngiltere Lig Kupası - Final

19:30 Arsenal - Man. City

İngiltere Premier Lig

15:00 Newcastle - Sunderland

17:15 Aston Villa - West Ham

17:15 Tottenham - Not. Forest

İspanya LaLiga

16:00 Barcelona - Rayo Vallecano

18:15 Celta Vigo - Alaves

20:30 Ath. Bilbao - Real Betis

23:00 Real Madrid - Atl. Madrid

İtalya Serie A

14:30 Como - Pisa

17:00 Atalanta - Hellas Verona

17:00 Bologna - Lazio

20:00 Roma - Lecce

22:45 Fiorentina - Inter

Fransa Ligue 1

17:00 Lyon - Monaco

19:15 Marsilya - Lille

19:15 Paris FC - Le Havre

19:15 Rennes - Metz

22:45 Nantes - Strasbourg

Almanya Bundesliga

17:30 Mainz - E. Frankfurt

19:30 St. Pauli - Freiburg

21:30 Augsburg - Stuttgart

Hollanda Eredivisie

14:15 NEC Nijmegen - Heerenveen

16:30 Feyenoord - Ajax

16:30 Utrecht - Go Ahead

18:45 Groningen - AZ Alkmaar

18:45 Telstar - PSV

Portekiz Premier Lig

18:30 Estoril - Rio Ave

21:00 Alverca - Sporting CP

23:30 Braga - Porto

Belçika Pro Lig

20:30 Anderlecht - Cercle Brugge

20:30 Club Brugge - Mechelen

20:30 Dender - KAA Gent

20:30 La Louviere - Genk

20:30 OH Leuven - Antwerp

20:30 St. Truidense - Union SG

20:30 Standard Liege - Westerlo

20:30 Zulte Waregem - Charleroi

