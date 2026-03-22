Cumhuriyet Gazetesi Logo
Borussia Dortmund'dan kendi evinde müthiş geri dönüş!

22.03.2026 12:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında kendi evinde ağırladığı Hamburg'u 3-2 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hamburg'u ağırladı. Borussia Dortmund, 2-0 geride gelerek maçı 3-2 kazandı.

Hamburg, 19. dakikada Philip Otele ve 38. dakikada Albert Sambi Lokonga ile Dortmund deplasmanında 2-0'ı buldu.

DORTMUND'DAN GERİ DÖNÜŞ

Borussia Dortmund'da Felix Nmecha, 45. dakikada penaltıyı değerlendiremedi ve ilk yarı 2-0 Hamburg üstünlüğü ile tamamlandı.

Borussia Dortmund, 73. dakikada Ramy Bensebaini'nin penaltı golüyle durumu 2-1'e getirdi. Dortmund, 78. dakikada Sehrou Guirassy ile bir gol daha buldu ve skor 2-2 oldu.

Ev sahibi Borussia Dortmund, Bensebaini'nin 84. dakikada penaltı golüyle maçı 3-2 kazandı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, maçta süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Dortmund, ligde 61 puana yükseldi. Hamburg, 30 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, ligde bir sonraki maçında Stuttgart deplasmanına gidecek. Hamburg, sahasında Augsburg'u konuk edecek.

İlgili Konular: #Borussia Dortmund #Bundesliga #hamburg

