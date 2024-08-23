Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ağustos günü maç programı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:27

Güncelleme: 23.08.2024 - 14:27

Avrupa kupalarındaki maçların oynanmasıyla gözler tekrardan liglere çevrildi. Avrupa’da birbirinden çekişmeli maçlar cuma günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelirken, Trendyol 1. Lig’de ise Kocaelispor ve Erzurumspor kozlarını paylaşacak. İspanya La Liga’da ise Celta Vigo, Valencia, Sevilla, Villarreal gibi takımlar sahaya çıkacak. Fransa Ligue 1’de ise şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain Montpellier deplasmanında 3 puan arayacak.

İşte 23 Ağustos cuma günü oynanacak maçlar:

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Celta Vigo - Valencia

21:00 Kocaelispor - Erzurumspor

21:00 Alanyaspor - Göztepe

21:30 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

21:45 PSG - Montpellier

22:30 Sevilla - Villarreal