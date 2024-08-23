Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ağustos günü maç programı

23 Ağustos cuma günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Süper Lig’de heyecan Alanyaspor - Göztepe maçıyla başlayacak. Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar cuma günü oynanacak. İşte 23 Ağustos maç programı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:27
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ağustos günü maç programı
Abone Ol google-news

Avrupa kupalarındaki maçların oynanmasıyla gözler tekrardan liglere çevrildi. Avrupa’da birbirinden çekişmeli maçlar cuma günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelirken, Trendyol 1. Lig’de ise Kocaelispor ve Erzurumspor kozlarını paylaşacak. İspanya La Liga’da ise Celta Vigo, Valencia, Sevilla, Villarreal gibi takımlar sahaya çıkacak. Fransa Ligue 1’de ise şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain Montpellier deplasmanında 3 puan arayacak.

İşte 23 Ağustos cuma günü oynanacak maçlar: 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 

20:00 Celta Vigo - Valencia

21:00 Kocaelispor - Erzurumspor

21:00 Alanyaspor - Göztepe

21:30 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

21:45 PSG - Montpellier

22:30 Sevilla - Villarreal


Trendyol Süper Lig haberleri Trendyol 1. Lig haberleri la liga haberleri Fransa Ligue 1 haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler