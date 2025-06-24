Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Haziran günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 24 Haziran Salı günü maç programı:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C
22:00 Auckland - Boca Juniors
22:00 Benfica - Bayern Münih
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D
04:00 ES Tunis - Chelsea
04:00 Los Angeles FC - Flamengo
UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası - Yarı Final
18:00 İspanya U19 (K) - İtalya U19 (K)
21:00 Fransa U19 (K) - Portekiz U19 (K)
Hazırlık Maçları Kulüpler
18:00 Ruzomberok - L. Mikulas
18:30 Rabotnicki - Partizani
19:00 Kızılyıldız - Sutjeska
19:00 Cherno More - Sevlievo
19:00 OFK Belgrad - FK Decic
19:30 Amstetten - SV Horn
21:30 Glenafton - Queen Of S.
21:30 Queen's Park - Annan Ath