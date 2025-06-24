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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Haziran günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Haziran günü maç programı...

24.06.2025 11:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Haziran günü maç programı...

24 Haziran Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 24 Haziran maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 24 Haziran Salı günü maç programı:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C

22:00 Auckland - Boca Juniors

22:00 Benfica - Bayern Münih

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D

04:00 ES Tunis - Chelsea

04:00 Los Angeles FC - Flamengo

UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası - Yarı Final

18:00 İspanya U19 (K) - İtalya U19 (K)

21:00 Fransa U19 (K) - Portekiz U19 (K)

Hazırlık Maçları Kulüpler

18:00 Ruzomberok - L. Mikulas

18:30 Rabotnicki - Partizani

19:00 Kızılyıldız - Sutjeska

19:00 Cherno More - Sevlievo

19:00 OFK Belgrad - FK Decic

19:30 Amstetten - SV Horn

21:30 Glenafton - Queen Of S.

21:30 Queen's Park - Annan Ath

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