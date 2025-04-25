Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Nisan günü maç programı...

25 Nisan Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar cuma günü oynanacak. İşte 25 Nisan maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Nisan günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:00

Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 25 Nisan Cuma günü maç programı:

UEFA Gençlik Ligi - Yarı Final

15:00 Salzburg U19 - TRABZONSPOR U19

19:00 AZ U19 - Barcelona U19

Trendyol Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Hatayspor

Fransa Ligue 1

21:45 PSG - Nice

Almanya Bundesliga

21:30 Stuttgart - Heidenheim

Hollanda Eredivisie

19:45 Waalwijk - Utrecht

22:00 Feyenoord - Zwolle

Portekiz Premier Lig

22:30 Famalicao - Braga

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final

19:30 Al Hilal - Gwangju

Belçika Pro Lig - Küme Düşme Grubu

21:45 Beerschot VA - Kortrijk

Avustralya A Lig

12:35 Macarthur - Melbourne V.

İngiltere Championship

22:00 Stoke City - Sheffield Utd


Etiketler: #Trabzonspor U19 #UEFA Gençlik Ligi #canlı #beşiktaş

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