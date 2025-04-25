Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Nisan günü maç programı...
25 Nisan Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar cuma günü oynanacak. İşte 25 Nisan maç programı...
Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 25 Nisan Cuma günü maç programı:
UEFA Gençlik Ligi - Yarı Final
15:00 Salzburg U19 - TRABZONSPOR U19
19:00 AZ U19 - Barcelona U19
Trendyol Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Hatayspor
Fransa Ligue 1
21:45 PSG - Nice
Almanya Bundesliga
21:30 Stuttgart - Heidenheim
Hollanda Eredivisie
19:45 Waalwijk - Utrecht
22:00 Feyenoord - Zwolle
Portekiz Premier Lig
22:30 Famalicao - Braga
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final
19:30 Al Hilal - Gwangju
Belçika Pro Lig - Küme Düşme Grubu
21:45 Beerschot VA - Kortrijk
Avustralya A Lig
12:35 Macarthur - Melbourne V.
İngiltere Championship
22:00 Stoke City - Sheffield Utd
Etiketler: #Trabzonspor U19 #UEFA Gençlik Ligi #canlı #beşiktaş
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