Eski Trabzonsporlu futbolcu için Beşiktaş iddiası!
Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Mehmet Can Aydın ile Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgilendiği iddia edildi.
Mehmet Can Aydın, Süper Lig'e dönebilir. Sezon sonunda Schalke 04 ile sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.
BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR TAKİPTE
NTV Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Başakşehir'in yanı sıra Werder Bremen ve Hamburg Mehmet Can ile ilgileniyor.
Bir çok Championship ekibi de oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için bekliyor.
GERİDE BIRAKTIĞIMIZ SEZON TRABZONSPOR'DAYDI
Schalke 04 altyapısında yetişen Mehmet Can Aydın, daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak 23 maçta forma giymişti.
Etiketler: #Mehmet Can Aydın #beşiktaş #trabzonspor
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