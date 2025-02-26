Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Şubat günü maç programı...
26 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 26 Şubat maç programı...
Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 26 Şubat Çarşamba günü maç programı:
Türkiye Kupası - Grup A
20:30 Ankaragücü - Alanyaspor
20:30 F. Karagümrük - İskenderunspor
20:30 Trabzonspor - Ç. Rizespor
Türkiye Kupası - Grup C
15:00 Çorum FK - Boluspor
İngiltere Premier Lig
22:30 Brentford - Everton
22:30 Man. United - Ipswich Town
22:30 Not. Forest - Arsenal
22:30 Tottenham - Man. City
23:15 Liverpool - Newcastle
İspanya Kral Kupası - Yarı Final
23:30 R. Sociedad - Real Madrid
İtalya Kupası - Çeyrek Final
23:00 Juventus - Empoli
Fransa Kupası - Çeyrek Final
21:00 Brest - Dunkerque
23:10 Saint Brieuc - PSG
Almanya Kupası - Çeyrek Final
22:45 Leipzig - Wolfsburg
Hollanda KNVB Kupası - Yarı Final
22:00 PSV - Go Ahead
Portekiz Kupası - Çeyrek Final
23:45 Benfica - Braga
Suudi Arabistan Pro Lig
18:15 Al Ettifaq - Al Taawon
18:30 Al Riyadh - Al Fayha
20:00 Al Khaleej - Al Ittihad
Yunanistan Kupası - Yarı Final
17:30 Asteras - OFI
21:00 Olympiakos - AEK
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