Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Şubat günü maç programı...

26 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 26 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Şubat günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:28

Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 26 Şubat Çarşamba günü maç programı:

Türkiye Kupası - Grup A

20:30 Ankaragücü - Alanyaspor

20:30 F. Karagümrük - İskenderunspor

20:30 Trabzonspor - Ç. Rizespor

Türkiye Kupası - Grup C

15:00 Çorum FK - Boluspor

İngiltere Premier Lig

22:30 Brentford - Everton

22:30 Man. United - Ipswich Town

22:30 Not. Forest - Arsenal

22:30 Tottenham - Man. City

23:15 Liverpool - Newcastle

İspanya Kral Kupası - Yarı Final

23:30 R. Sociedad - Real Madrid

İtalya Kupası - Çeyrek Final

23:00 Juventus - Empoli

Fransa Kupası - Çeyrek Final

21:00 Brest - Dunkerque

23:10 Saint Brieuc - PSG

Almanya Kupası - Çeyrek Final

22:45 Leipzig - Wolfsburg

Hollanda KNVB Kupası - Yarı Final

22:00 PSV - Go Ahead

Portekiz Kupası - Çeyrek Final

23:45 Benfica - Braga

Suudi Arabistan Pro Lig

18:15 Al Ettifaq - Al Taawon

18:30 Al Riyadh - Al Fayha

20:00 Al Khaleej - Al Ittihad

Yunanistan Kupası - Yarı Final

17:30 Asteras - OFI

21:00 Olympiakos - AEK


Etiketler: #trabzonspor #çaykur rizespor #Türkiye Kupası #canlı

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