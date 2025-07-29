Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Temmuz günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Temmuz günü maç programı...

29.07.2025 09:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Temmuz günü maç programı...

29 Temmuz Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 29 Temmuz maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 29 Temmuz Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu

18:00 K. Almaty - Kuopion

21:00 Dinamo Kiev - Hamrun

21:00 Drita - Kopenhag

22:00 Kızılyıldız - Lincoln Red

22:00 Zrinjski - S. Bratislava

UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

19:00 Iberia - Levadia

21:00 Differdange - The New Saints

21:30 Inter Escaldes - O. Ljubljana

İngiltere Lig Kupası - Eleme - Ön Eleme

21:30 Barnet - Newport

Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup B

18:30 D. Moskova - Sochi

20:45 Krasnodar - Krylya Sovetov

Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup D

18:30 Akron - B. Kaliningrad

İlgili Konular: #uefa şampiyonlar ligi #uefa avrupa konferans ligi #futbol

İlgili Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşları yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşları yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı yarın başlayacak
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı yarın başlayacak UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak.
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev!
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava müsabakasını Türk hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği açıklandı.