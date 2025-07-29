Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Temmuz günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 29 Temmuz Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu
18:00 K. Almaty - Kuopion
21:00 Dinamo Kiev - Hamrun
21:00 Drita - Kopenhag
22:00 Kızılyıldız - Lincoln Red
22:00 Zrinjski - S. Bratislava
UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
19:00 Iberia - Levadia
21:00 Differdange - The New Saints
21:30 Inter Escaldes - O. Ljubljana
İngiltere Lig Kupası - Eleme - Ön Eleme
21:30 Barnet - Newport
Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup B
18:30 D. Moskova - Sochi
20:45 Krasnodar - Krylya Sovetov
Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup D
18:30 Akron - B. Kaliningrad