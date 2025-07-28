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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev!

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev!

28.07.2025 22:34:00
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AA
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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava müsabakasını Türk hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği açıklandı.

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında salı günü Zrinjski Mostar'ın Slovan Bratislava'yı konuk edeceği mücadelede düdük çalacak.

Bosna Hersek'in Mostar kentinde bulunan HSK Zrinjski Stadı'ndaki karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem Cihan Aydın olacak.

VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Erkan Engin görev yapacak.

Slovak ekibi Slovan Bratislava, turun ilk maçında Bosna Herkes takımı Zrinjski Mostar'ı 4-0 mağlup etti.

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