Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Aralık günü maç programı...

3 Aralık Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 3 Aralık maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Aralık günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:42

Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 3 Aralık Salı günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası - 4. Tur

13:00 Iğdır FK - Muş Spor

13:30 Bandırmaspor - Karacabey Bld

15:30 Antalyaspor - K.Ç Sinopspor

18:00 Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

20:30 Samsunspor - 52 Orduspor FK

İngiltere Premier Lig

22:30 Ipswich Town - Crystal Palace

23:15 Leicester City - West Ham United

İspanya La Liga

21:00 Mallorca - Barcelona

Almanya Kupası - Son 16 Turu

20:00 A. Bielefeld - Freiburg

20:00 J. Regensburg - Stuttgart

22:45 Bayern Münih - B. Leverkusen

22:45 Werder Bremen - Darmstadt 98

İtalya Kupası - Son 16 Turu

20:30 Bologna - Monza

23:00 Milan - Sassuolo

İspanya Kral Kupası - 2. Tur

21:00 Real Avila - R. Valladolid

22:00 Yeclano - Elche

23:00 Barbastro - Espanyol

23:00 Real Zaragoza - Granada

23:00 Salamanca UDS - Celta Vigo

23:15 Europa - Las Palmas

Belçika Kupası - Son 16 Turu

22:45 Patro - Club Brugge


Etiketler: #Türkiye Kupası #la liga #İngiltere Premier Lig #canlı

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