Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Aralık günü maç programı...
3 Aralık Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 3 Aralık maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 3 Aralık Salı günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası - 4. Tur
13:00 Iğdır FK - Muş Spor
13:30 Bandırmaspor - Karacabey Bld
15:30 Antalyaspor - K.Ç Sinopspor
18:00 Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
20:30 Samsunspor - 52 Orduspor FK
İngiltere Premier Lig
22:30 Ipswich Town - Crystal Palace
23:15 Leicester City - West Ham United
İspanya La Liga
21:00 Mallorca - Barcelona
Almanya Kupası - Son 16 Turu
20:00 A. Bielefeld - Freiburg
20:00 J. Regensburg - Stuttgart
22:45 Bayern Münih - B. Leverkusen
22:45 Werder Bremen - Darmstadt 98
İtalya Kupası - Son 16 Turu
20:30 Bologna - Monza
23:00 Milan - Sassuolo
İspanya Kral Kupası - 2. Tur
21:00 Real Avila - R. Valladolid
22:00 Yeclano - Elche
23:00 Barbastro - Espanyol
23:00 Real Zaragoza - Granada
23:00 Salamanca UDS - Celta Vigo
23:15 Europa - Las Palmas
Belçika Kupası - Son 16 Turu
22:45 Patro - Club Brugge
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