Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Aralık günü maç programı...
4 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 4 Aralık maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 4 Aralık Çarşamba günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası - 4. Tur
13:00 Alanyaspor - Fethiyespor
13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
13:30 24 Erzincanspor - Karaköprü Bld.
13:30 Amed SK - Adana 01 FK
13:30 Anadolu Üniv. - Bucaspor 1928
13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK
13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Bld
13:30 F. Karagümrük - Sarıyer
13:30 Gençlerbirliği - Bld. Kütahyaspor
13:30 İskenderunspor - Tire 2021
13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK
13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Y.Çarşı
13:30 Menemen FK - Elazığspor
13:30 Sincan Bld. Ankaraspor Etimesgut Bld.
13:30 Yeni Mersin İY - Kırklarelispor
15:30 Karşıyaka - Ankaragücü
18:00 Konyaspor - Kepezspor A.Ş
20:30 Bursaspor - Vanspor FK
İngiltere Premier Lig
22:30 Everton - Wolverhampton
22:30 Man. City - Not. Forest
22:30 Newcastle - Liverpool
22:30 Southampton - Chelsea
23:15 Arsenal - Man. United
23:15 Aston Villa - Brentford
İspanya La Liga
23:00 Ath. Bilbao - Real Madrid
Almanya Kupası - Son 16 Turu
20:00 Köln - Hertha Berlin
20:00 Wolfsburg - Hoffenheim
22:45 Karlsruher - Augsburg
22:45 Leipzig - E. Frankfurt
İtalya Kupası - Son 16 Turu
23:00 Fiorentina - Empoli
Hollanda Eredivisie
22:00 Ajax - Utrecht
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