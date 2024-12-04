Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Aralık günü maç programı...

4 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 4 Aralık maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Aralık günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 4 Aralık Çarşamba günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası - 4. Tur

13:00 Alanyaspor - Fethiyespor

13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

13:30 24 Erzincanspor - Karaköprü Bld.

13:30 Amed SK - Adana 01 FK

13:30 Anadolu Üniv. - Bucaspor 1928

13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK

13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Bld

13:30 F. Karagümrük - Sarıyer

13:30 Gençlerbirliği - Bld. Kütahyaspor

13:30 İskenderunspor - Tire 2021

13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK

13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Y.Çarşı

13:30 Menemen FK - Elazığspor

13:30 Sincan Bld. Ankaraspor  Etimesgut Bld.

13:30 Yeni Mersin İY - Kırklarelispor

15:30 Karşıyaka - Ankaragücü

18:00 Konyaspor - Kepezspor A.Ş

20:30 Bursaspor - Vanspor FK

İngiltere Premier Lig

22:30 Everton - Wolverhampton

22:30 Man. City - Not. Forest

22:30 Newcastle - Liverpool

22:30 Southampton - Chelsea

23:15 Arsenal - Man. United

23:15 Aston Villa - Brentford

İspanya La Liga

23:00 Ath. Bilbao - Real Madrid

Almanya Kupası - Son 16 Turu

20:00 Köln - Hertha Berlin

20:00 Wolfsburg - Hoffenheim

22:45 Karlsruher - Augsburg

22:45 Leipzig - E. Frankfurt

İtalya Kupası - Son 16 Turu

23:00 Fiorentina - Empoli

Hollanda Eredivisie

22:00 Ajax - Utrecht


Etiketler: #Türkiye Kupası #İngiltere Premier Lig #Almanya Kupası

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