Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mart günü maç programı...
4 Mart Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 4 Mart maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 4 Mart Salı günü maç programı:
Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu
20:45 Club Brugge - Aston Villa
23:00 B. Dortmund - Lille
23:00 PSV - Arsenal
23:00 Real Madrid - Atl. Madrid
Türkiye 1. Lig
16:00 Manisa FK - Iğdır FK
20:30 Amed SK - Gençlerbirliği
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu
15:00 Shanghai Port - Yokohama M.
17:00 Buriram Utd - Johor Darul
19:00 Pakhtakor - Al Hilal
21:00 Al Rayyan - Al Ahli
Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final
19:00 TS Tabriz - Al Taawon
İngiltere Championship
22:45 Cardiff - Burnley
22:45 Hull City - Plymouth
22:45 Millwall - Bristol City
22:45 Preston - Swansea City
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