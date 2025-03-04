Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mart günü maç programı...

4 Mart Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 4 Mart maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mart günü maç programı...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:22

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 4 Mart Salı günü maç programı:

Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

20:45 Club Brugge - Aston Villa

23:00 B. Dortmund - Lille

23:00 PSV - Arsenal

23:00 Real Madrid - Atl. Madrid

Türkiye 1. Lig

16:00 Manisa FK - Iğdır FK

20:30 Amed SK - Gençlerbirliği

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

15:00 Shanghai Port - Yokohama M.

17:00 Buriram Utd - Johor Darul

19:00 Pakhtakor - Al Hilal

21:00 Al Rayyan - Al Ahli

Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final

19:00 TS Tabriz - Al Taawon

İngiltere Championship

22:45 Cardiff - Burnley

22:45 Hull City - Plymouth

22:45 Millwall - Bristol City

22:45 Preston - Swansea City


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #real madrid #atletico madrid #canlı

İlgili Haberler

Diego Simeone'den Real Madrid maçı açıklaması: 'Saygı duyuyoruz ama...'

Diego Simeone'den Real Madrid maçı açıklaması: 'Saygı duyuyoruz ama...'
Atletico Madrid, maç fazlasıyla zirvede!

Atletico Madrid, maç fazlasıyla zirvede!
Real Madrid'e zirve yarışında büyük darbe!

Real Madrid'e zirve yarışında büyük darbe!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler