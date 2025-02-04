Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Şubat günü maç programı...
4 Şubat Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 4 Şubat maç programı...
Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 4 Şubat Salı günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası - Grup C
15:30 Başakşehir Çorum FK
18:00 Konyaspor - Eyüpspor
Ziraat Türkiye Kupası - Grup D
13:00 Kocaelispor - Sivasspor
20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor
İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final
23:30 Atl. Madrid - Getafe
İtalya Kupası - Çeyrek Final
23:00 Atalanta - Bologna
Fransa Kupası - Son 16 Turu
21:00 Lille - Dunkerque
21:00 Troyes - Brest
23:10 Le Mans - PSG
Almanya Kupası - Çeyrek Final
22:45 Stuttgart - Augsburg
AFC Şampiyonlar Ligi - Batı Grubu
19:00 Al Gharrafa - Pakhtakor
21:00 Al Hilal - Persepolis
İngiltere Championship
22:45 Burnley - Oxford Utd
22:45 QPR - Blackburn
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