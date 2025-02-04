Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Şubat günü maç programı...

4 Şubat Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 4 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Şubat günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:19

Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 4 Şubat Salı günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası - Grup C

15:30 Başakşehir Çorum FK

18:00 Konyaspor - Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası - Grup D

13:00 Kocaelispor - Sivasspor

20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor

İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final

23:30 Atl. Madrid - Getafe

İtalya Kupası - Çeyrek Final

23:00 Atalanta - Bologna

Fransa Kupası - Son 16 Turu

21:00 Lille - Dunkerque

21:00 Troyes - Brest

23:10 Le Mans - PSG

Almanya Kupası - Çeyrek Final

22:45 Stuttgart - Augsburg

AFC Şampiyonlar Ligi - Batı Grubu

19:00 Al Gharrafa - Pakhtakor

21:00 Al Hilal - Persepolis

İngiltere Championship

22:45 Burnley - Oxford Utd

22:45 QPR - Blackburn


Etiketler: #beşiktaş #Türkiye Kupası #kırklarelispor #Canlı yayın

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