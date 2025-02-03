Beşiktaş'ta Cher Ndour ile yollar ayrıldı: Yeni adresi belli oluyor!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Paris Saint-Germain'den kiraladığı 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan oyuncu Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlılar, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Cher Ndour ile Yollarımız Ayrıldı 2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cher Ndour'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan 20 yaşındaki Cher Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
PSG'DEN FIORENTINA'YA
Cher Ndour, Beşiktaş'ın sözleşmesinin feshetmesi sonrası bonservisinin bulunduğu PSG'ye döndü.
Cher Ndour ile ilgilenen Fiorentina, genç oyuncunun bonservisini Paris Saint-Germain'den aldı. Fiorentina, Cher Ndour için Paris Saint-Germain'e 5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek. Yapılan anlaşmada PSG'nin Ndour'u geri alım maddesi de yer alıyor.
Cher Ndour, Fiorentina için sağlık kontrollerinden geçti. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
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