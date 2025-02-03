Beşiktaş ayrılığı açıkladı: İşte Musrati'nin yeni takımı!
Beşiktaş, Al-Musrati'nin satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, Libyalı orta sahası Al-Musrati'nin satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #Al Musrati #beşiktaş #AS Monaco
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