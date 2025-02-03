TFF açıkladı: Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak mücadelelerin fikstürünü duyurdu. TFF'nin açıklamasında Beşiktaş-Trabzonspor maçının günü de açıklandı.

TFF açıkladı: Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:47

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 24. haftasının maç programını açıkladı.

Federasyonunun yaptığı paylaşımda Beşiktaş-Trabzonspor maçının 15 Şubat Cumartesi günü 19.00'da oynanacağı belirtildi.

Ligin 24. haftası 14 Şubat'taki Adana Demirspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Göztepe'nin BAY geçeceği haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak

24. haftanın maç programı şu şekilde:


Etiketler: #beşiktaş #trabzonspor #TFF #süper lig

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