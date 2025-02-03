TFF açıkladı: Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak mücadelelerin fikstürünü duyurdu. TFF'nin açıklamasında Beşiktaş-Trabzonspor maçının günü de açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 24. haftasının maç programını açıkladı.
Federasyonunun yaptığı paylaşımda Beşiktaş-Trabzonspor maçının 15 Şubat Cumartesi günü 19.00'da oynanacağı belirtildi.
Ligin 24. haftası 14 Şubat'taki Adana Demirspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Göztepe'nin BAY geçeceği haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak
24. haftanın maç programı şu şekilde:
Etiketler: #beşiktaş #trabzonspor #TFF #süper lig
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