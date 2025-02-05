Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Şubat günü maç programı...
5 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 5 Şubat maç programı...
Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 5 Şubat Çarşamba günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası - Grup A
13:00 İskenderunspor - Trabzonspor
18:00 Ç. Rizespor - Ankaragücü
Ziraat Türkiye Kupası - Grup B
20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
Ziraat Türkiye Kupası - Grup D
15:30 Bodrum FK - Antalyaspor
İngiltere Lig Kupası - Yarı Final
23:00 Newcastle - Arsenal
İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final
23:00 Leganes - Real Madrid
İtalya Kupası - Çeyrek Final
23:00 Milan - Roma
Fransa Kupası - Son 16 Turu
22:45 Cannes - Dives
22:45 Saint Brieuc - Nice
22:45 Strasbourg - Angers
22:45 Toulouse - Guingamp
Almanya Kupası - Çeyrek Final
22:45 B. Leverkusen - Köln
Hollanda KNVB Kupası - Çeyrek Final
20:45 PSV - Feyenoord
23:00 Go Ahead - Noordwijk
Belçika Kupası - Yarı Final
22:45 Genk - Club Brugge
İngiltere Championship
22:45 Coventry - Leeds United
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