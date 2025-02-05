Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Şubat günü maç programı...

5 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 5 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Şubat günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:26

Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 5 Şubat Çarşamba günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası - Grup A

13:00 İskenderunspor - Trabzonspor

18:00 Ç. Rizespor - Ankaragücü

Ziraat Türkiye Kupası - Grup B

20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

Ziraat Türkiye Kupası - Grup D

15:30 Bodrum FK - Antalyaspor

İngiltere Lig Kupası - Yarı Final

23:00 Newcastle - Arsenal

İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final

23:00 Leganes - Real Madrid

İtalya Kupası - Çeyrek Final

23:00 Milan - Roma

Fransa Kupası - Son 16 Turu

22:45 Cannes - Dives

22:45 Saint Brieuc - Nice

22:45 Strasbourg - Angers

22:45 Toulouse - Guingamp

Almanya Kupası - Çeyrek Final

22:45 B. Leverkusen - Köln

Hollanda KNVB Kupası - Çeyrek Final

20:45 PSV - Feyenoord

23:00 Go Ahead - Noordwijk

Belçika Kupası - Yarı Final

22:45 Genk - Club Brugge

İngiltere Championship

22:45 Coventry - Leeds United


Etiketler: #fenerbahçe #trabzonspor #Türkiye Kupası

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