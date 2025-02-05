Galibiyet serisi sona erdi: Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a mağlup oldu!

Euroleague’de Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos’a konuk oldu. Mücadele 91-90 Panathinaikos lehine sona erdi.

Galibiyet serisi sona erdi: Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a mağlup oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 00:42

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2024-25 sezonu 25. hafta maçında Panathinaikos’a konuk oldu. 

Ev sahibi ekip maçı 91-90 kazandı. Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-lacivertliler 24. maçında 8. kez kaybetti. Panathinaikos ise 25. maçında 15. galibiyetini aldı. 

Panathinaikos'un galibiyet sayısı 1.1 saniye kala Fenerbahçe'den gelen faul sonrası, faul atışlarından geldi. 

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de altı maç aradan sonra ilk kez kaybetti.


Etiketler: #fenerbahçe beko #Panathinaikos #ergin ataman #thy euroleague

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