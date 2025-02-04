Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe paylaşımı: 'Yakında her şeyi size anlatacağım'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-lacivertli taraftarlara yönelik bir paylaşım yaptı.
27 yaşındaki yıldız paylaşımında, "Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. O yüzden bir şeyi bilin, bunlar sadece lafta değil! Ben de sizi seviyorum" dedi.
"ASLA NANKÖR OLMAYACAĞIM"
Fransız futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Son zamanlarda her şeyin kolay olduğunu söylemek yalan olur. Anlamadığım pek çok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış şekli, söylenenler, babamın hastalığı ve diğer şeyler... Yakında her şeyi size anlatacağım. 'Bir yalan dünyanın yarısını dolaşırken, gerçek hala ayakkabılarını giyiyor olabilir.' Saha dışında ne olursa olsun sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim."
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