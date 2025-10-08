Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Ekim günü maç programı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.10.2025 11:03:00
8 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 8 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 8 Ekim Çarşamba günü maç programı:

Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup A

18:00 Umman - Katar

Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup B

20:15 Endonezya - S. Arabistan

Afrika DK Elemeler - Grup A

16:00 Etiyopya - Gine Bissau

19:00 Cibuti - Mısır

19:00 Sierra Leone - Burkina Faso

Afrika DK Elemeler - Grup D

16:00 Esvatini - Angola

16:00 Libya - Yeşil Burun

16:00 Mauritius - Kamerun

Afrika DK Elemeler - Grup E

22:00 Nijer - Kongo

22:00 Tanzanya - Zambiya

Afrika DK Elemeler - Grup I

19:00 Çad - Mali

19:00 Komorlar - Madagaskar

19:00 Orta Afrika - Gana

