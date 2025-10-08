Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 8 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 8 Ekim Çarşamba günü maç programı:
Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup A
18:00 Umman - Katar
Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup B
20:15 Endonezya - S. Arabistan
Afrika DK Elemeler - Grup A
16:00 Etiyopya - Gine Bissau
19:00 Cibuti - Mısır
19:00 Sierra Leone - Burkina Faso
Afrika DK Elemeler - Grup D
16:00 Esvatini - Angola
16:00 Libya - Yeşil Burun
16:00 Mauritius - Kamerun
Afrika DK Elemeler - Grup E
22:00 Nijer - Kongo
22:00 Tanzanya - Zambiya
Afrika DK Elemeler - Grup I
19:00 Çad - Mali
19:00 Komorlar - Madagaskar
19:00 Orta Afrika - Gana