FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!

6.10.2025 11:54:00
Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile Kayserispor'un transfer tahtalarını kapattığı kaydedildi.

Ciddi mali sorunlarla boğuşan Türk futbolunda FIFA tarafından kesilen cezalar devam ediyor. Türk kulüplerinin toplamda 175 dosyası bulunan FIFA'da 3 Süper Lig ekibine daha ceza kesildi. Eylül ayından Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, 2 kulübe daha transfer cezası verdi.

Eylül ayında Erdal Rakip'in alacaklarından dolayı Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, Akdeniz ekibine ayın son günlerinde 2'nci cezasını kesti. Halihazırda transfer yapabilmesi için FIFA'da sorunlu 2 dosyasını çözüme kavuşturması gereken Antalyaspor'un yanına 2 kulüp daha eklendi.

2 KULÜBÜN TRANSFER TAHTALARI KAPANDI

Bu sezon Süper Lig'de zor günler geçiren Eyüpspor ile Kayserispor'un da transfer tahtası kapandı. Düşme hattında yer alan iki ekibin devre arası transfer dönemine kadar çözmesi gereken 2 dosyası bulunuyor.

Kayserispor, 18 takımlı Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan tek takım durumunda. 8 haftada 5 puan toplayan Kayserispor, 17'nci basamakta bulunuyor. Kayserispor gibi 5 puana sahip olan Eyüpspor da alınan başarısız sonuçlarla birlikte Teknik Direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı.

