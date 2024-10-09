Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 9 Ekim günü maç programı...
9 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 9 Ekim maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 9 Ekim Çarşamba günü maç programı…
9 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Kupası 2. Tur:
13:00 23 Elazığ FK - Polatlı 1926
13:00 Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü
13:00 Hopaspor - Bld. Derincespor
13:30 Kolibri Ağrı 1970 - Arnavutköy Bld.
14:00 Amasyaspor FK - Bucak Oğuzhan
14:00 Ankara Demir - Mazıdağı Fosfat
14:00 B. Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet
14:00 Bayburt ÖİS - İzmir Çoruhlu
14:00 Beykoz A.Ş - Tire 2021
14:00 Çayelispor - Yeşil Yalova
14:00 E. Velimeşe - Çankaya SK
14:00 Etimesgut Bld - Şırnak Petrol
14:00 Fatsa Bld - Silifke Bld
14:00 İshaklıspor - Mardin 1969
14:00 K. Maraşspor - Çorluspor 1947
14:00 K.Ç Sinopspor - Altınordu
14:00 Karabük İ.Y. -Bursa Nilüfer FK
14:00 Muğlaspor - Sarıyer
14:00 Nazilli Spor - Somaspor
14:00 Niğde Bld - 68 Aksaray
14:00 Yozgat Bl Bozok - Kırklarelispor
15:00 Altay - Karaman FK
19:00 Giresunspor - Viranşehir Bld
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