Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 9 Ekim günü maç programı...

9 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 9 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 9 Ekim günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:46

Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 9 Ekim Çarşamba günü maç programı…

9 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Kupası 2. Tur:

13:00 23 Elazığ FK - Polatlı 1926

13:00 Adıyaman FK - Afyonspor Kulübü

13:00 Hopaspor - Bld. Derincespor

13:30 Kolibri Ağrı 1970 - Arnavutköy Bld.

14:00 Amasyaspor FK - Bucak Oğuzhan

14:00 Ankara Demir  - Mazıdağı Fosfat

14:00 B. Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet

14:00 Bayburt ÖİS - İzmir Çoruhlu

14:00 Beykoz A.Ş - Tire 2021

14:00 Çayelispor - Yeşil Yalova

14:00 E. Velimeşe - Çankaya SK

14:00 Etimesgut Bld - Şırnak Petrol

14:00 Fatsa Bld - Silifke Bld

14:00 İshaklıspor - Mardin 1969

14:00 K. Maraşspor - Çorluspor 1947

14:00 K.Ç Sinopspor - Altınordu

14:00 Karabük İ.Y. -Bursa Nilüfer FK

14:00 Muğlaspor - Sarıyer

14:00 Nazilli Spor - Somaspor

14:00 Niğde Bld - 68 Aksaray

14:00 Yozgat Bl Bozok - Kırklarelispor

15:00 Altay - Karaman FK

19:00 Giresunspor - Viranşehir Bld


Etiketler: #Türkiye Kupası #ziraat türkiye kupası #süper lig

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